Общество 12 ноября 2022, 13:41 Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив Минтранс Турции заявил о запрете прохода загруженных вне РФ судов через Керченский пролив РИА «Новости»

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Россия запретила проход судов, которые загрузили трюмы за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщил ТАСС представитель Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В ведомстве утверждают, что получили на этот счет официальное уведомление от российской стороны.

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«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — процитировали документ в турецком Минтрансе.

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Россия приостановила действие соглашений «Черноморской инициативы». Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что суда не смогут проходить через Черное море без досмотра со стороны России.

В конце октября паромной переправе через Керченский пролив разрешили перевозить только четыре категории грузов.