Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран

Список составили аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. При ранжировании учитывались экономические показатели, влияние на политической арене, военная мощь, участие в международных альянсах. В ходе исследования были опрошены 20 тысяч человек.

Первое место досталось США. Штаты признали лидерами в экономическом аспекте, а также по военному бюджету. Второе место заняла Россия, а третье — Китай.

Замыкает топ-30 Пакистан, Египет и Бразилия. Странами с наименьшим влиянием в мире из 80 в принципе вошедших в список оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

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Примечательно, что позиции первых девяти стран списка не изменились с прошлого года. Южная Корея, которую журналисты поместили в 2019-м на 10-е место, прибавила одну позицию, оттеснив ОАЭ.

Могущественность — это только один из показателей рейтинга лучших стран мира. В целом в рейтинге лучших Россия занимает 24-е место, поднявшись за год на две позиции.