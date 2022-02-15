Россия заняла пятое место в мире по производству рафинированной меди

Новые перспективы открывают для мировой промышленности глобальный энергопереход и развитие «зеленых» технологий. Одним из самых востребованных металлов может стать медь. Россия находится на пятом месте в мире по производству рафинированной меди.

Объем выпуска рафинированной меди в России по итогам 2020 года составил миллион тонн в год, рассказал ФБА «Экономика сегодня» статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

На этом направлении ключевые производители — ПАО «ГМК „Норильский никель“», ОАО «УГМК» и АО «РМК». Компания «Металлоинвест» реализует проект строительства горно-обогатительного комбината и медеплавильного производства. Для этого осваивается Удоканское медное месторождение. Объем выпуска меди после запуска производства должен составить порядка 135 тысяч тонн в год.

Это, по словам Евтухова, поспособствует удовлетворению потребностей в катодной меди внутренних потребителей и на внешних рынках укрепит позиции России в отрасли.

АО «РМК» реализует другой крупный проект — освоение Малмыжского месторождения в Хабаровском крае. При поддержке Минпромторга РФ, ООО «УК „Интергео“» реализует два инвестиционных проекта на основе сырьевой базы медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Республике Тыва.

Существенно меняют структуру потребления цветных металлов глобальный энергопереход и «зеленая» энергетика, отметил Евтухов. По его словам, курс на «озеленение» технологических процессов производства конечной продукции будет становиться сильнее.

Есть разные прогнозы в отношении роста спроса на медь к 2030 году и к 2040 году, заметил Евтухов. Экспортируется значительная часть производимой в России меди. Компании и российский бизнес с помощью реализации крупных инвестиционных горно-металлургических проектов на перспективу следующих десятилетий смогут укрепить позиции в борьбе на глобальных рынках.