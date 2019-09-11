Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге старения

Россия занимает 46-е место в мировом рейтинге коэффициента старения. Самая большая доля пожилых людей в Японии.

«К сожалению, этот процесс необратим — может время от времени снижаться, но в длительном рассмотрении только развивается — и вызван самим ходом цивилизации. Развитие медицины дало снижение младенческой смертности, а вместе с этим и необходимость в большом количестве детей в семье», — рассказала РИА «Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Она объяснила, что коэффициент старения представляет собой соотношение количества людей старше 60 лет к общей численности населения. В России, по данным на 1 января 2019 года, коэффициент старения составил 21,5%, в США — 22%.

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По словам Егоровой, в России коэффициент ниже по сравнению с западными странами. Это, в том числе, связано с последствиями Великой Отечественной войны, причем не только с потерями, но и с так называемыми недополученными жизнями.

Специалист обратила внимание, что рост числа пожилых скажется на расходах государственного бюджета, в частности Пенсионного фонда.