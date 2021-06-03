Россия заняла 11-ю строчку в рейтинге стран Европы по привлекательности для инвесторов

В рейтинге 20 стран Европы по привлекательности для инвесторов Россия заняла 11-е место. Об этом со ссылкой на исследование компании EY, подготовленное к ПМЭФ, сообщило РИА «Новости».

Зарубежные инвесторы в прошлом году вложились в 141 проект на территории России, что близко к показателям 2014 года. В 2019-м Россия привлекла прямые инвестиции из-за рубежа в 191 проект. Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев пояснил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест.

Больше всего в экономику РФ по-прежнему инвестирует Германия. Второе место поделили Китай и США.

Самой привлекательной европейской страной для иностранных вложений по итогам 2020 года признали Францию. Страна привлекла инвестиции в 985 проектов. Второе место заняла Великобритания, в которой насчитали 975 проектов. На третьей строчке оказалась Германия, в которой реализовали 930 проектов.

В первую десятку также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия. В среднем падение инвестиций в странах Европы составило 21%. В пандемийном году инвесторы реализовали меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях.

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