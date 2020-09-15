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    15 сентября 2020, 11:11

    Россия заняла 106-е место по уровню смертности от COVID-19

    Наза Салех Захи

    Россия оказалась на 106-й строчке в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук.
    Россия заняла 106-е место по уровню смертности от COVID-19

    По ее словам, Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тысяч человек.

    «В эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности — 106-е место в мире», — уточнила Попова. Ее процитировал ТАСС.

    Из презентации главы Роспотребнадзора следует, что уровень летальности в России составляет 1,7%, в мире — 3,2%.

    Ранее Попова заявляла, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остается стабильной на протяжении последнего месяца. Лишь в 15 регионах зафиксирован рост более чем на 1% новых случаев в сутки.

    Российские медики являются одними из лидеров по тестированию на COVID-19 в мире. На каждый миллион жителей проводится 280 тысяч тестов. Всего в стране проведено более 40 миллионов исследований.

    За последние сутки коронавирус выявили у 5529 россиян в 84 регионах страны. Всего COVID-19 заразились 1 073 849 человек.

    Новости SMI.FM