Россия заняла 106-е место по уровню смертности от COVID-19

Россия оказалась на 106-й строчке в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук.

По ее словам, Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тысяч человек.

«В эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности — 106-е место в мире», — уточнила Попова. Ее процитировал ТАСС.

Из презентации главы Роспотребнадзора следует, что уровень летальности в России составляет 1,7%, в мире — 3,2%.

Ранее Попова заявляла, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остается стабильной на протяжении последнего месяца. Лишь в 15 регионах зафиксирован рост более чем на 1% новых случаев в сутки.

Российские медики являются одними из лидеров по тестированию на COVID-19 в мире. На каждый миллион жителей проводится 280 тысяч тестов. Всего в стране проведено более 40 миллионов исследований.

За последние сутки коронавирус выявили у 5529 россиян в 84 регионах страны. Всего COVID-19 заразились 1 073 849 человек.