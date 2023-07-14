Общество 14 июля 2023, 10:45 Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске Правительство России решило закрыть консульское агентство Польши в Смоленске РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении сказано, что решение о закрытии консульского агентства кабмин принял с учетом предложения внешнеполитического ведомства России. МИД поручили уведомить об этом польскую сторону.

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В конце июня российское правительство ввело запрет на перевозку грузов польскими фурами по территории РФ. Ограничения не коснутся только некоторых товаров. В список исключений вошли лекарственные препараты, медицинские предметы и другая похожая продукция.

Запрет на проезд польских фур по российской территории стал мощнейшим экономическим ударом по Варшаве. Польша была транспортным хабом, через который товары из Азии перевозятся в Европу. Россия является одним из самых крупных транзитных путей. Своим решением РФ эту логистику нарушила, писал «Царьград».