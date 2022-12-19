Общество 19 декабря 2022, 15:21 Россия задумалась над дополнительными ответными мерами за введение потолка цен на нефть Песков: Россия рассматривает дополнительные предложения по ответу на потолок цен на нефть РИА «Новости»

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Россия рассматривает дополнительные предложения, чтобы дать ответ на введение потолка цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его данным, работа над указом с ответными мерами по нефти близится к завершению, сообщил ТАСС.

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются», — пояснил представитель Кремля.

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Ограничительная мера в виде потолка цен на российскую нефть, которую поставляют по морю, начала действовать в начале декабря. Предельный уровень стоимости на топливо установили в размере 60 долларов за баррель страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралия.

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Помимо этого, западные страны рассматривают и возможность введения потолка цен на российский газ. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Юрия Сентюрина, мера противоречит международному праву и приведет к деградации рынка.