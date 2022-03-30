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    30 марта 2022, 18:26

    Россия за сутки приняла 17 тысяч беженцев из Донбасса

    Управление ФСБ по Ростовской области: за сутки в Россию прибыли 17 тысяч беженцев из Донбасса

    Анатолий Минкин

    Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию продолжается. За минувшие сутки через пункты пропуска в Ростовской области границу пересекли более 17 тысяч беженцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное Погрануправление ФСБ России.

    Россия за сутки приняла 17 тысяч беженцев из Донбасса

    «За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

    Россия начала принимать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик с конца февраля. Решение об эвакуации пенсионеров, женщин и детей в Россию руководители республик приняли из-за появившейся угрозы наступления украинских войск.

    Прибывших беженцев из Ростовской области начали отправлять в различные регионы России, где им предоставили места для размещения. По требованию президента России из федерального бюджета каждый прибывший житель Донбасса получил по 10 тысяч рублей.