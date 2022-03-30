Россия за сутки приняла 17 тысяч беженцев из Донбасса

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию продолжается. За минувшие сутки через пункты пропуска в Ростовской области границу пересекли более 17 тысяч беженцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное Погрануправление ФСБ России.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Россия начала принимать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик с конца февраля. Решение об эвакуации пенсионеров, женщин и детей в Россию руководители республик приняли из-за появившейся угрозы наступления украинских войск.

Прибывших беженцев из Ростовской области начали отправлять в различные регионы России, где им предоставили места для размещения. По требованию президента России из федерального бюджета каждый прибывший житель Донбасса получил по 10 тысяч рублей.