Общество 18 ноября 2023, 15:39 Россия выстояла вопреки давлению Запада — СМИ Le Monde: Россия пережила последствия украинского конфликта, несмотря на санкции Unsplash

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Россия смогла пережить последствия конфликта на Украине, несмотря на санкции со стороны Запада. Стойкость страны признала французская газета Le Monde.

В экономическом плане не произошло никакой катастрофы, которую предрекали зарубежные эксперты. РФ адаптировала свои производственные и логистические системы, чтобы противостоять западным санкциям.

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«Россия пережила все последствия конфликта, в том числе и те, которые не ожидались», — подчеркнули журналисты.

Авторы материала добавили, что российская армия смогла дать отпор украинскому контрнаступлению, которое впоследствии с треском провалилось. ВС РФ, закрепившись на «линии Суровикина», выстояли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжит искать варианты давления на Россию. При этом государства «мучаются» из-за того, что санкции не ударили по РФ так, как предполагалось. Страна даже ухитрилась извлечь из ограничений выгоду, заметил Песков.