Россия выслала сотрудника посольства Украины

Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства. Об этом сообщили в МИД РФ.

Сотруднику украинского посольства необходимо покинуть территорию Россию до 30 апреля.

В министерстве также предупредили, что, если Киев продолжит действия против российских дипломатов, РФ подготовит новый ответ.

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — говорится в сообщении МИД.

На прошлой неделе Украина объявила персоной нон грата одного из советников посольства РФ в Киеве. В Киеве заявили, что это было сделано в ответ на решение МИД РФ выслать консула генконсульства Украины. Представителям обеих стран дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию.

В МИД утверждали, что консул Александр Сосонюк пытался приобрести в России базы данных, содержащих информацию о лицах с двойным гражданством РФ и Украины.