Россия решила выслать сотрудника итальянского посольства

Россия вышлет сотрудника посольства Италии Паскуале Терраччано в ответ на аналогичные действия Рима. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что дипломат должен будет покинуть территорию России в течение ближайших суток. Это решение стало симметричным шагом после того, как итальянские власти решили выслать двух сотрудников российской дипмиссии. В Риме считают, что они якобы занимались шпионажем. О высылке граждан РФ министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил в конце марта.

Ранее в работе на спецслужбы российских дипломатов объявили также власти Чехии. Они приняли решение выслать 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Москва ответила чешской стороне тем же. После этого чешский президент Милош Земан заявил, что действия России ведут к «каннибализации посольств».

Решение выслать российского дипломата в апреле этого года также приняли власти Украины. Россия восприняла это как недружественный шаг и пообещала ответить Киеву высылкой одного из сотрудников украинского посольства в Москве.