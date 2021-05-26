Россия выслала болгарского дипломата в качестве ответа на действия властей Болгарии в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что в апреле болгарская сторона предприняла ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии. На фоне этого были приняты симметричные меры.

Болгарская сторона ранее заявила о том, что граждане РФ могут быть причастны к организации серии взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция фирмы местного бизнесмена Емельяна Гебрева. Целью уничтожения якобы было оружие, предназначенное для поставок на Украину и в Грузию. Фирма Гебрева позже заявила, что прокуратура Болгарии занимается искажением фактов.

Незадолго до этого Чехия объявила о российском следе в деле о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства. Затем Чехию включили в список недружественных России стран.