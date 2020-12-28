Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

«Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России 28 декабря, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в заявлении МИД

Против военного атташе было заведено уголовное дело по сигналу Государственного агентства национальной безопасности. Его обвиняют в передаче иностранному государству информации, представляющую государственную тайну.

В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предприняли в ответ на ничем необоснованное решение властей Болгарии выслать из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.