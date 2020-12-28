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    28 декабря 2020, 16:23

    Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Россия вышлет помощника болгарского военного атташе, он должен будет покинуть территорию страны в течение 72 часов, об этом сообщило РИА «Новости». На прошлой неделе Болгария объявила о высылке российского военного атташе из-за подозрений в шпионаже.
    Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

    «Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России 28 декабря, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в заявлении МИД

    Против военного атташе было заведено уголовное дело по сигналу Государственного агентства национальной безопасности. Его обвиняют в передаче иностранному государству информации, представляющую государственную тайну.

    В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предприняли в ответ на ничем необоснованное решение властей Болгарии выслать из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.