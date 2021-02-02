Россия подходит к тому моменту, после которого в больших регионах будут фиксировать снижение заражения коронавирусом. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он напомнил о том, что в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин и эксперты Роспотребнадзора говорили о 50 и более процентах жителей крупных городов, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу.

«За это время, [мы можем предположить] с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае по крупным регионам», — сказал Вознесенский. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что имеющиеся данные позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Инфекционист добавил, что уровень заражаемости РФ уже вышел на плато и идет по нисходящей.

За последние сутки в России выявили 16 643 случая COVID-19. Это минимум с конца октября.