Общество 30 августа 2023, 17:50 Россия выполнила обязательства по сокращению поставок нефти Вице-премьер Новак: Россия выполнила обязательства по сокращению добычи нефти РИА «Новости»

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Россия полностью выполнила взятые на себя в августе обязательства по сокращению экспорта и добычи нефти. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова привел ТАСС.

Россия, отметил Новак, может продлить добровольное сокращение поставок нефти на мировой рынок в октябре, но на данный момент об этом говорить рано.

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«Посмотрим. Эту ситуацию мы внимательно мониторим, с коллегами из других стран вместе оцениваем рынок. Россия будет исходить из того, что потребует рынок», — сказал вице-премьер.

Новак напомнил, что Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений в феврале. После этого снижение добычи продлевать, сначала до июня, а затем до конца 2023 года, писал RT.

При этом доходы России от поставок нефти в июле выросли до 15,3 миллиарда евро. Это рекордное значение с ноября 2022 года.

Ранее Новак не исключал сокращение нефтедобычи в сентябре еще на 300 тысяч баррелей в сутки.