Россия вымирает: уровень рождаемости обеспокоил экспертов

На одну среднестатистическую женщину в России приходится условных 1,6 ребенка, тогда как еще в 1960 году этот показатель был 2,5. Это значит, что население России стареет и сокращается, отметила заведующая лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«Суммарный коэффициент рождаемости в мире сократился», — заметила Егорова. Ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, если в 1960 годах на каждую женщину приходилось по 4,95 рождений, то сейчас, в 2010 годы этот коэффициент упал в мире до 2,56. При этом больше всего рождается детей в Нигере: 7,03 рождений на женщину. Самое удручающее демографическое положение в мире — в Сингапуре: здесь рождается меньше одного ребенка на женщину, 0,81.

«В стране — огромные перемены». Малышева объяснила долголетие россиян Подробнее

Если взять Европу, то больше всего детей появляется на свет в Нидерландах, Норвегии, Великобритании, Швеции, Ирландии и Исландии. В этих странах коэффициент рождаемости колеблется от 1,78 до 2,0. Менее чем 1,5 ребенка на женщину приходится в Германии, Италии, Греции, на Украине и в Польше: от 1,45 в Германии до 1,36 в Польше. Чаще всего рожают во Франции: 2,07, но там этот показатель держится скорее за счет мигрантов. В России коэффициент рождаемости выражен цифрой в 1,6.

По словам Егоровой, при таких низких значениях суммарного коэффициента рождаемости, как в России, впору бить тревогу и говорить, что население страны превращается в стареющее, а его численность сокращается.

«Необходимо задумываться о мерах по повышению рождаемости», — подчеркнула эксперт.