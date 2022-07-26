Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия покинет проект МКС после 2024 года — к этому моменту она, вероятно, начнет формировать свою орбитальную станцию, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Борисова процитировал «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — отметил глава корпорации.

Создание Российской орбитальной служебной станции станет главным приоритетом деятельности Роскосмоса в пилотируемой космонавтике, добавил Юрий Борисов. Он указал на непростую ситуацию в космической отрасли.

«Вижу свою основную задачу вместе с коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее», — перечислил глава Роскосмоса.

Борисов возглавил корпорацию в середине июля. Ранее он был вице-премьером России. На новом посту Борисов сменил Дмитрия Рогозина. Правительство Российской Федерации не имеет претензий к работе Рогозина, со временем его трудоустроят, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.