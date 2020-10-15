Россия выйдет из консультационной группы по крушению MH17

В МИД напомнили, что Нидерланды подали жалобу на Россию в ЕСЧП в июле в связи с крушением MH17.

«Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Россия с самого начала выступала за проведение тщательного и независимого расследования авиакатастрофы в соответствии с положениями резолюции СБ ООН и согласилась на трехсторонние консультации по всем вопросам. В Нидерландах не стали дожидаться даже промежуточных итогов консультаций и сразу подали на Россию в суд.

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Самолет Boeing 777, летевший в июле 2014 года рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек. Следствие по этому делу затянулось уже больше чем на шесть лет.