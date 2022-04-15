Россия выделит средства на развитие собственного авиастроения

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что власти приняли решение выделить деньги на собственное авиастроение в связи с западными санкциями. Об этом написала «Парламентская газета».

«Сейчас приняты решения о выделении средств на организацию нашего собственного авиастроения — те программы, которые были отложены, они сейчас все будут активизироваться», — сказал он.

В скором времени должны завершиться работы по сертификации самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14. По словам Артамонова, пока планируются небольшие объемы производства, однако это дело будущего.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал об импортозамещении в авиации, выступая в Совете Федерации.