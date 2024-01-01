Общество 01 января 2024, 00:00 Россия встретила новый 2024 год Новый 2024-й год наступил в России Unsplash

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Жители большинства регионов России встретили 2024-й год. Единственный субъект страны, где куранты еще не пробили полночь — Калининградская область. Этот регион на час позже Москвы встретит Новый год.

Первыми поздравление президента Владимира Путина услышали жители восточной части страны — Чукотского автономного округа и Камчатского края. Они вступили в 2024-й год в 15:00 по московскому времени.

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После этого праздник начал шагать по России с интервалом в один час. Новый год встречали жители Магадана, Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Новогоднее обращение Путина на этот раз длилось три минут и 45 секунд. По традиции глава государства поздравил россиян из Москвы. Лишь в 2022 году президент выступил в окружении военнослужащих из Южного военного округа. На этот раз Путин отметил, что россиянам пришлось напряженно трудиться, отстаивая свои национальные интересы и ценности.