Общество 07 мая 2023, 08:41 Россия впервые с 2014 года вошла в топ-10 крупнейших экономик мира РИА «Новости»: РФ вошла в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года Unsplash

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Россия впервые с 2014 года оказалась в топ-10 крупнейших экономик мира. По итогам 2022 года она произвела товары и услуги на общую сумму 2,3 триллиона долларов и заняла восьмое место. Расчеты произвело РИА «Новости», а основе данных Всемирноо банка и статслужб.

В 2014 году Россия была девятой. Тогда она достигла показателя 2,05 триллиона долларов.

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Крупнейшей по итогам прошлого года оказалась экономика Соединенных Штатов с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Второе место занял Китай (17,94 триллиона), третье — Япония (4,17 триллиона). Также в пятерку вошли Германия и Индия. В десятке оказались Британия, Франция, Канада, Италия. Из топ-10 выпала Южная Корея, которая стала сразу 13-й.

Расчеты велись на основе последних годовых и квартальных данных.

Ранее агентство подсчитало, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России в 2022 году упал до 16,6%. Значение стало минимальным за последние 20 лет, до этого статистика не велась. Сокращение составило 10 процентных пунктов.