Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами

Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с ковидом.

Рейсы в Исландию и Мальту запланированы дважды в неделю. Самолеты полетят из Москвы в Рейкьявик и Валлетту.

Из российской столицы в мексиканский Канкун и португальский Лиссабон можно будет улететь трижды в неделю.

По маршруту Москва — Джидда самолеты станут летать три раза в неделю. Один рейс за семь дней в Саудовскую Аравию запустят из Грозного и Махачкалы.

В оперштабе добавили, что с 25 мая увеличится число регулярных рейсов с Японией, Финляндией и Южной Кореей.

Международные перелеты также возобновят из аэропортов Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска и Улан-Удэ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что российские власти получают большое количество обращений от зарубежных стран, которые предлагают снова начать перелеты. Ключевым моментом при принятии решения о возобновлении авиасообщения с тем или иным государством является эпидемическая обстановка.