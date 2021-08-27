Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, которое ранее пришлось приостановить из-за пандемии. Как сообщило «РИА Новости», увеличится и число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Таджикистан, Киргизию и на Кипр.

Пока расписания полетов нет. Не появилась и информация о том, на сколько вырастет количество рейсов.

Регулярное и чартерное сообщение Россия прекратила 27 марта прошлого года. Это был самый разгар первой волны пандемии коронавируса. Уже с августа этого же года рейсы стали постепенно возобновляться.

Сегодня границы для российских самолетов открыты в нескольких десятках стран. Но пандемия наложила свои коррективы: в каждом государстве собственные правила въезда.

Россия увеличивает число авиарейсов на египетские курорты. С 27 августа в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут каждую неделю вылетать около 60 самолетов. Большинство рейсов будет отправляться из Москвы, но раз в неделю борты вылетят и из других городов.