Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Россия с 15 февраля возобновила полеты с Азербайджаном и Арменией. Для въезда в обе страны нужен тест на коронавирус, сданный за 48 часов до вылета в Баку и за 72 часа до вылета в Ереван.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы Москва-Баку с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты запланированы на понедельники и четверги. В Ереван из Москвы можно будет улететь по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные рейсы летают по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тест на коронавирус в Ереване можно будет сдать по прилету. После посадки у каждого пассажира будут проверять симптомы коронавируса, возможна госпитализация за собственный счет.

В Армению из России сможет полететь любой желающий, в Азербайджан только граждане страны, члены их семей и люди с видом на жительство или разрешением на работу.

В Ереван также можно будет вылететь из Красноярска, Калининграда, Краснодара и Нижнего Новгорода. Об открытии чартерных рейсов из этих городов ранее сообщили «Уральские авиалинии», Nordwind, «Икар» и «Азимут», уточнил ТАСС.

Неделю назад Россия возобновила перелеты в Грецию и Сингапур, а также пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией.