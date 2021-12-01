Россия возобновила авиасообщение с 5 странами

Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией. Полеты в эти страны были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса, передал ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С сегодняшнего дня из России в Бангладеш можно улететь рейсом Москва — Дакка, он будет выполняться два раза в неделю.

В Монголию будет три рейса Москва — Улан-Батор, в том же направлении по одному рейсу в неделю будет из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска.

С Бразилией возобновили полеты по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (по два рейса в неделю), с Коста-Рикой — рейсом Москва — Сан-Хосе (дважды в неделю). А с Аргентиной снова свяжет регулярный рейс Москва — Буэнос-Айрес, он также будет выполняться два раза в неделю.

Принято решение увеличить количество рейсов с Италией, Азербайджаном, Киргизией, Казахстаном и Вьетнамом. Например, из Москвы в Баку теперь будет по 14 рейсов в неделю. А еще сняты ограничения на полеты в Мексику, Катар и на Кубу.

Ранее российским туристам, которые оказались «закрыты» в ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», предложили платную эвакуацию.