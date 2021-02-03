Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Пока планируется сделать по два рейса в неделю из Москвы в Баку и по четыре — из Москвы в Ереван. Известно, что количество полетов в Минск увеличится с трех до пяти раз в неделю. Возобновятся полеты между белорусской столицей Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону (по одному разу в неделю).

Кроме того, с 8 февраля увеличится число полетов в Киргизию. Из российской столицы в Бишкек и в обратном направлении запустят три рейса в неделю вместо одного.

Такое решение было принято на основе анализа эпидемической ситуации в России и вышеназванных странах. Из-за ситуации с коронавирусом РФ летает только в ряд государств. Среди них Турция, Япония, Куба, Танзания, Мальдивы, некоторые европейские страны. Недавно стало известно о возобновлении полетов в Финляндию, Катар, Вьетнам и Индию.

Однако изначально входившая в этот список Великобритания находится под запретом из-за обнаруженного там «британского» штамма коронавируса. Полеты в Соединенное Королевство приостановили в декабре 2020 года. Ограничения будут действовать до 16 февраля включительно.