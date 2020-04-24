Россия восстановила справедливость. Автор закона объяснил, зачем возвращать праздник 3 сентября

Перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября просили ветераны и жители Дальнего Востока, ведь это требует историческая справедливость. Об этом «360» сказал депутат Георгий Карлов, который был автором инициативы.

«[Причиной является] восстановление исторической справедливости. Это первое. Второе — безусловное желание ветеранов войны, освобождавших Дальний Восток и участвовавших в окончании Второй мировой войны, ветеранских организаций, детей войны. Жители Дальнего Востока, в частности Сахалина и Курил, много лет мечтали о том, чтобы 3 сентября было возвращено как историческая дата», — сказал «360» Георгий Карлов.

Критикам закона депутат напомнил, что в 1945 году СССР объявил днем победы над Японией именно 3 сентября, этот день ознаменовывал окончание Второй мировой войны для Советского Союза.

Мы являемся преемниками СССР и по праву восстанавливаем историческую справедливость и дату соответствующую. На всех медалях воинов, освобождавших Дальний Восток, есть дата 3 сентября, и мы ее восстанавливаем Георгий Карлов.

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3-е.

2 сентября 1945 года состоялось подписание акта о капитуляции Японии, но обращение Иосифа Сталина об окончании войны было опубликовано в газетах именно 3 сентября. Поэтому эту дату стали считать днем окончания войны.