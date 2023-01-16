Общество 16 января 2023, 11:42 Россия восстановила более 3,5 тысячи километров ЛЭП в новых регионах Вице-премьер Новак: в новых регионах России восстановили 3,5 тысячи километров ЛЭП РИА «Новости»

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Россия в 2022 году восстановила около 3,5 тысячи километров электросетевых объектов и четыре энергоблока на Луганской ТЭС. Об этом в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер Александр Новак, написал ТАСС.

«Инфраструктуру в новых регионах восстанавливали в приоритетном порядке, всего наладили работоспособность около 3,5 тысячи километров электросетевых объектов, четыре энергетических блока на Луганской теплостанции», — сказал он.

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Новак отметил, что также полное обслуживание прошли 1365 километров распределительных и 163 километра магистральных сетей газопроводов.

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Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новым регионам России следует выставить финансовые претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в ходе обстрелов ВСУ и террористических актов.

По его словам, власти полуострова уже подготовили исковое требование к Украине из-за водной блокады, ущерба энергетическим и транспортным объектам с 2014 года.