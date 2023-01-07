Общество 07 января 2023, 22:05 Россия вошла в рейтинг самых инновационных стран мира Global Innovation Index: Россия заняла 47-е место в топе самых инновационных стран мира Pxhere

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Титул самой инновационной страны мира по итогам 2022 года получила Швейцария, ее глобальный индекс составил 64,6%. Россия в этом рейтинге оказалась на 47-й строчке с индексом 34,3%. Об этом говорится в отчете организации Global Innovation Index.

Второе место в списке заняли США (61,8%), а третье — Швеция с показателем 61,6%. Четвертое и пятое место досталось Великобритании (59,7%) и Нидерландам (58%). Россия (34,3%) расположилась на 47-м месте между Словакией (34,3%) и Вьетнамом (34,2%)

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Глобальный инновационный индекс издают с 2007 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности. При составлении рейтинга учитывают объемы прямых иностранных инвестиций, размер ВВП, инфраструктуру, уровень развития науки и другие факторы.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал факторы, которые позволяют сохранять стабильность экономики страны. К ним причислили электронный бюджет и технологические платформы администрирования, например, налоговой службы и таможни.