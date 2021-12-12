Россия вошла в пятерку лидеров по восстановлению внутреннего туризма

Всемирная туристская организация включила Россию в пятерку лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам специалиста, хотя люди пока все еще опасаются путешествовать из-за ковида и чувствуют себя неуверенно при планировании отдыха, положительная динамика все равно есть, сообщил ТАСС.

«Все-таки у нас тренд перешел на восстановление. Он виден и по цифрам, по объемным показателям и, естественно, по направлениям, по странам», — подчеркнул Барзыкин.

Вице-президент РСТ уточнил, что внутренний туризм уже вышел на доковидный уровень, а выездной можно сейчас оценить примерно как половину от уровня, который был до пандемии.

Ранее организация предупредила о том, что новогодние туры подорожают в среднем на 10%. Но спрос есть и на внутренние, и на выездные направления. Барзыкин допускал, что спрос может продолжить расти и дальше.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин пояснял, что на подорожание как раз влияет число желающих купить путевки. В высокий сезон цены выше из-за динамического ценообразования, количества рейсов и мест в гостиницах.