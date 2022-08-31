Россия попала в длительный исторический период, когда стране придется полагаться исключительно на собственные силы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Глава МИД России описал сложившуюся ситуацию на просветительском марафоне «Знание», сообщил ТАСС.

«Эпоха, которую мы сейчас переживаем, а это именно эпоха, длительный исторический период, когда нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя», — подчеркнул Лавров.

По его словам, России хорошо известна неспособность Запада договариваться, а его обещания не расширять НАТО на восток и следовать принципам неделимости безопасности «ушли в мусорную яму».

«Мы будем продвигать свою повестку, которая основывается на принципах Устава ООН, уважения суверенного равенства государств — оно попирается американцами, их европейскими и прочими союзниками», — отметил министр.

Лавров считает, что реакция на реализацию целей спецоперации показывает — задачи у Запада были изначально глобального характера, нацеленные на ослабление России, уточняют «Известия».