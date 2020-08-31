Россия в 2020 году сможет занять место в пятерке крупнейших экономик мира. При этом удержать свою позицию будет сложно, считает помощник президента Максим Орешкин.

«Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», — привел ТАСС слова Орешкина, озвученные на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Помощник главы государства добавил, что России в 2020 году удастся достигнуть поставленной цели. Кроме того, доходная база страны будет больше, чем планировалось.

В конце июля президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Из списка пропала строчка о достижении Россией топ-5 крупнейших экономик мира.

Позже пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков пояснил, что неблагоприятная конъюнктура затормозила развитие всех государств. Он также подчеркнул, что в документе перенесли не только эту цель. На шесть лет отложили повышение продолжительности жизни до 78 лет и сокращение уровня бедности.