Россия внесла в санкционный список 39 британских политиков, журналистов и бизнесменов

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и еще 38 британских политиков, бизнесменов и журналистов попали в расширенный санкционный стоп-лист России. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято на фоне того, что правительство Великобритании продолжило использовать механизм санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и средств массовой информации.

Лица, которых включили в расширенный список, способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию РФ и ее международную изоляцию, добавили в МИД.

«Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Также в МИД обратили внимание, что расширение списка будет продолжено на фоне того, что Великобритания под надуманными и абсурдными предлогами «продолжает раскручивать санкционный маховик».