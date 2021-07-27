Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

Россия во вторник внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что в связи с резким ростом киберпреступности во всем мире генпрокурор РФ Игорь Краснов в прошлом году создал межведомственную рабочую группу по противодействию информационной преступности. Она включает в себя представителей генпрокуратуры, МИД и другие заинтересованные министерства и ведомства.

Во вторник в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также передала копию документа председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях Фаузие Мебарки.

В пресс-службе отметили, что наша страна стала первой, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности.