Общество 04 января 2024, 11:14 Россия вернула 75 военных из украинского плена без обмена Москалькова: 75 военных ВС России вернулись из украинского плена без обмена РИА «Новости»

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале сообщила, что 75 военнослужащих ВС России вернулись на родину из украинского плена без обмена. По ее словам, это стало возможным благодаря президенту Владимиру Путину, Минобороны, ФСБ и депутатам.

Источник РИА «Новости» заявил, что возвращению 75 россиян без обмена способствовали компетентные органы. Российская сторона настояла на этом после того, как в нарушение договоренностей из Турции на Украину вывезли пятерых ранее обменянных боевиков «Азова»*.

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Накануне в Минобороны сообщили о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих. В ведомстве отметили посредническую роль ОАЭ, которые также способствовали обмену. Украинская сторона заявляла, что 230 бойцов ВСУ вернулись из плена.

В МИД ОАЭ подтвердили, что готовы заниматься гуманитарными вопросами и содействовать урегулированию украинского кризиса.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.