ОПЕК указала на рост добычи жидких углеводородов Россией | 360°

Общество 13 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber ОПЕК указала на рост добычи жидких углеводородов Россией ОПЕК: добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тысяч баррелей в сутки РИА "Новости"

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Добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тысяч баррелей в сутки и составила 11,1 миллиона баррелей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сентябрьский отчет ОПЕК.

Около 9,8 миллиона баррелей в сутки приходится на нефть и конденсат и 1,2 миллиона — на широкие фракции легких углеводородов.

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ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году на уровне 3,1 миллиона баррелей в сутки. Показатель может составить 100 миллионов баррелей в сутки в абсолютном значении.

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По прогнозу спрос будет различаться в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и тех кто, кого нет в этом объединении.

В первом случае эксперты предполагают, что спрос на жидкие углеводороды в 2022 году вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки и достигнет 46,4 миллиона баррелей. В странах, не входящих в ОЭСР, потребление нефти может увеличиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 53,7 миллиона.

Ранее сообщалось, что Россия сократила размер скидки на нефть Urals в два раза.

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