Общество 03 июля 2023, 14:09 Россия в августе сократит экспорт нефти Вице-премьер Новак: Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки РИА «Новости»

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Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова привел ТАСС.

«Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка в августе добровольно сократит поставки на 500 тысяч баррелей в сутки на международные нефтяные рынки», — сказал Новак.

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В марте Россия приняла решение о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений в феврале. После этого срок действия снижения производства сырья продлевали по июнь включительно, после чего приняли решение о продлении этого режима до конца 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что нефтегазовая сфера в стране показала хорошую динамику роста в первых месяцах 2023 года. По его словам, в период с января по май они увеличились на 9,1%, что заметно выше прогнозов.