Общество 01 июля 2023, 08:32 «Россия» увеличит число рейсов на Кубу Авиакомпания «Россия»: с сентября на Кубу самолеты будут летать три раза в неделю Freepik

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Авиакомпания «Россия» с сентября увеличит число рейсов на Кубу. Такое заявление сделал официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков, написало РИА «Новости».

Осенью в республику будут летать три самолета «России». Сейчас перевозчик выполняет два рейса.

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«С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро», — рассказал Стариков.

Россия и Куба возобновили регулярные перелеты с 1 июля, до этого был сделан перерыв из-за введения ограничений со стороны Запада.

Еще одна российская авиакомпания — Red Wings — с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Время полета составит три часа 40 минут. Летать пассажиры будут на лайнерах SSJ100.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates, которая базируется в Дубае, с 2025 года планирует запустить рейсы в российские регионы и страны СНГ.