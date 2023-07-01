01 июля 2023, 08:32
«Россия» увеличит число рейсов на Кубу
Авиакомпания «Россия»: с сентября на Кубу самолеты будут летать три раза в неделю
Авиакомпания «Россия» с сентября увеличит число рейсов на Кубу. Такое заявление сделал официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков, написало РИА «Новости».
Осенью в республику будут летать три самолета «России». Сейчас перевозчик выполняет два рейса.
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«С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро», — рассказал Стариков.
Россия и Куба возобновили регулярные перелеты с 1 июля, до этого был сделан перерыв из-за введения ограничений со стороны Запада.
Еще одна российская авиакомпания — Red Wings — с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Время полета составит три часа 40 минут. Летать пассажиры будут на лайнерах SSJ100.
Ранее стало известно, что одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates, которая базируется в Дубае, с 2025 года планирует запустить рейсы в российские регионы и страны СНГ.
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