Россия усовершенствует системы горячего водоснабжения

Андрей Кутепов разработал законопроект, по которому каждый город и регион предложит собственные сроки перехода.

«Регионы не успевают перейти на закрытые системы горячего водоснабжения. Причины разные, и одна из них — необходимость привлекать на эти цели дополнительные средства. Поэтому предлагается убрать императивный срок и дать регионам гибкий механизм, при котором можно будет перейти на закрытые системы с учетом возможности и необходимости, например, если качество воды низкое», — заявил Кутепов.

По словам председателя, переход на закрытые системы обеспечит максимальную энергоэффективность, уменьшит зависимость жильцов от режимов работы организаций, снизит число аварий и улучшит качество воды.

Эксперты считают, что в настоящее время переход осуществило лишь десять процентов рынка. Для этого требуются большие финансовые затраты. Андрей Кутепов предложил учитывать особенности городов и поселений и интересы потребителей и теплоснабжающих организаций, поэтому разработал поправки в Закон «О теплоснабжении». Согласно им обязанность модернизировать системы наступит в течение сроков, определенных городами и поселениями самостоятельно.