Россия уличила США в сотрудничестве с ИГ*

У МИД РФ есть достаточно фактов, которые доказывают, что США сотрудничали с боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* на севере Афганистана. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

В частности, она обратила внимание на полеты вертолетов без опознавательных знаков, которые фиксировались с 2017 года в районе северных провинций Афганистана, сообщило РИА «Новости».

«По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев* доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы», — сказала дипломат.

Эти же вертолеты, по ее словам, вывозили убитых и раненых террористов из зон, где происходили боестолкновения. Захарова добавила, что эта информация ранее уже публиковалась и, безусловно, требует реакции со стороны международных структур.

«Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться», — отметила она.

Помимо этого, она сообщила о фиксации точечных ударов американских ВВС по позициям вступивших в боестолкновения с ИГ* боевиков запрещенного в России движения «Талибан»*.

«Подобная изобретательность однозначно указывает на факты взаимодействия», — заключила она.

* ИГ, «Талибан» — организации, запрещенные на территории РФ.