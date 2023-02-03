Общество 03 февраля 2023, 02:49 Россия столкнулась с «размужчинованием». Демограф призвал сделать мужчин нацпроектом №1 Демограф Крупнов призвал сделать нацпроект для мужчин

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России необходим национальный проект, который обратит внимание на мужчин и их становление мужественными. Об этом в интервью «360» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Когда мы говорим о нацпроекте „Семья“, то следующий проект должен быть для подъема мужескости в стране. Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы они понимали свою ответственность и силу. При этом они должны быть и физически крепкими», — отметил он.

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По словам демографа, должна быть и военная, и спортивная, и интеллектуальная подготовка. Он добавил, что сейчас главная проблема — мужчины.

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«Не потому, что они плохие, а потому, что такая у нас получилась ситуация — размужчинование. С 1937 года действует постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство и мужчин не защищают», — подчеркнул Крупнов.

При этом он заявил, что согласен с этим, так как мужчина это тот, кто вопреки всему имеет волю, характер и ответственность. Представителей сильного пола не нужно защищать так, как женщин, но нацпроектом № 1 должны быть мужчины.