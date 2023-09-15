15 сентября 2023, 10:27
Россия стала центром притяжения для желающих противостоять паразитизму Запада
Патрушев: РФ — центр притяжения для желающих противостоять паразитизму Запада
Россия стала центром притяжения для тех, кто хочет противостоять паразитизму Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Разведчик». По его оценке, большинство стран готовы к совместной работе в этом направлении.
Патрушев подчеркнул, что Россия притягивает другие страны, поскольку может предложить альтернативный путь. Основные его параметры отражены в новой редакции концепции внешней политики государства, пояснил он.
Реклама
По словам секретаря Совбеза, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, которые демонстрируют конструктивный настрой, а также для диалога с общественными и политическими силами — всеми, кто желает двигаться вперед сообща, закладывая основы демократического и многополярного мироустройства.
«Большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении», — выразил уверенность Патрушев.
Россия
Совет безопасности РФ
Реклама
Реклама