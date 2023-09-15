Общество 15 сентября 2023, 10:27 Россия стала центром притяжения для желающих противостоять паразитизму Запада Патрушев: РФ — центр притяжения для желающих противостоять паразитизму Запада РИА «Новости»

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Россия стала центром притяжения для тех, кто хочет противостоять паразитизму Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Разведчик». По его оценке, большинство стран готовы к совместной работе в этом направлении.

Патрушев подчеркнул, что Россия притягивает другие страны, поскольку может предложить альтернативный путь. Основные его параметры отражены в новой редакции концепции внешней политики государства, пояснил он.

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По словам секретаря Совбеза, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, которые демонстрируют конструктивный настрой, а также для диалога с общественными и политическими силами — всеми, кто желает двигаться вперед сообща, закладывая основы демократического и многополярного мироустройства.

«Большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении», — выразил уверенность Патрушев.