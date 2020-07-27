Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе

Стоимость бензина в России одна из самых низких в Европе, но при этом по доступности топлива наша страна занимает лишь 20-ю строчку в общем рейтинге. Это связано с уровень зарплат населения.

Россияне могут приобрести около 924 литров 95-го бензина на свои среднемесячные зарплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного исследования. При этом лидеры рейтинга — жители Люксембурга — на свою зарплату за один месяц способны купить порядка 3,2 тысячи литров бензина.

«Второе место заняла Норвегия с 2,6 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие», — говорится в исследовании.

На третьем месте в рейтинге расположилась Австрия, за ней — Ирландия и Великобритания. В этих странах можно купить более 2,3 тысячи литров бензина на одну среднюю зарплату за месяц. Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина. Интересно, что само топливо на Украине стоит дешево, но уровень зарплат один из самых низких в Европе. Также в конце рейтинга оказались Белоруссия, Венгрия, Румыния, Латвия и Болгария.

Ранее сообщалось, что Минэнерго может отменить запрет на ввоз в Россию недорогого бензина и дизельного топлива. Это поможет снизить стоимость бензина на заправках.