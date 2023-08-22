Общество 22 августа 2023, 09:17 Россия «сразится с Украиной» в видеоиграх на рынках стран БРИКС «Царьград»: решение продвигать российские видеоигры стало важнейшей вехой Freepik

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Продвижение отечественных видеоигр на рынках стран БРИКС стало важным и актуальным решением президента России Владимира Путина. Эта идея сможет подвинуть западную монополию в сфере игровых проектов, заявил обозреватель Егор Кучер в статье на «Царьграде».

Он указал, что большинство западных видеоигр не имеют исторического основания или идеологической достоверности. С помощью этой индустрии США распространяли свои ценности и взгляд на события прошлого.

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Игровой рынок заполнен западными проектами. Запреты не смогут удержать молодежь от знакомства с ними, поэтому Россия должна поставить перед собой задачу создать свои конкурентноспособные продукты, имеющие историческую ценность.

В августе Путин поручил правительству создать план продвижения российских видеоигр в странах БРИКС. Они должны будут развивать личность, объединяя искусство и образование. По мнению обозревателя, это решение Путина стало для России важнейшей вехой.