Россия сообщила о 150 посягательств на ее дипмиссии за полтора года | 360°

Общество 20 октября 2022, 09:37 Россия сообщила о 150 посягательств на ее дипмиссии за полтора года Представитель РФ Антонова сообщила в ООН о 150 посягательствах на дипмиссии страны

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За полтора года, с декабря-2020 по май-2022, произошло более 150 посягательств на дипмиссии Российской Федерации, сообщила представитель страны Анна Антонова на заседании комитета Генассамблеи ООН. Об этом написал ТАСС.

Антонова подчеркнула, что государство пребывания должно уважительно относиться к дипломатическим агентам и консульским должностным лицам и предпринимать меры «для предупреждения посягательств на их личность, свободу и достоинство». Представитель России добавила, что на практике с этим есть «серьезнейшие проблемы».

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«Так, за отчетный период <…> нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», — добавила Анна Антонова.

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По ее словам, некоторые случаи обернулись трагедией.

Угрозы и оскорбления поступают в дипломатические и консульские представительства России «практически ежедневно», процитировал Антонову RT.