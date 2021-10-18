Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей иностранцев

Семьи иностранцев смогут получить разрешение на въезд в Россию, запрет вводился в рамках антиковидных мер. Об этом сообщил МИД РФ.

«К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Въезд указанных лиц на территорию РФ возможен при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства», — сообщили в ведомстве.

Ранее возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан. В ведомстве напомнили, что если между государством родственника и РФ нет соглашения о безвизовых поездках, то приглашающее лицо должно обратиться в МВД России для оформления приглашения. Оно будет являться основанием для выдачи российским консульством обыкновенной частной визы его родственнику.

Внести изменения в мартовское распоряжение было решено после многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких.

Несколько дней назад в США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами. Российская прививка «Спутник V» в список разрешенных пока не вошла.