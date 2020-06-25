Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

Теперь иностранцы смогут однократно въезжать в Россию для работы при условии, что они будут внесены в особый список.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста», — сообщается на сайте правительства.

При этом обязательным условием является указание пункта проезда, через который иностранный гражданин собирается приехать в Россию, также должна быть указана дата прибытия. При себе необходимо иметь паспорт, действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Ограничение на въезд в Россию вступило в силу 18 марта. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин открыл границы для иностранцев, которым необходимо заботиться о родственниках в России.