Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами в сентябре

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября самолеты начнут летать в Южную Корею, сообщили в оперштабе.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», — сказано в сообщении оперштаба. Его приводит «Интерфакс». Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Россия также с 27 сентября возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение с Южной Кореей. Рейсы также будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.

Кроме того, Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, заявили в оперштабе. Такое решение было принято «в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», пишет «Интерфакс».

При этом пока нет конкретных дат возобновление полетов из России в популярные у россиян европейские города. Говорить об этом пока преждевременно, заявили накануне в МИД РФ.