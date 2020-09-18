Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами в сентябре
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», — сказано в сообщении оперштаба. Его приводит «Интерфакс». Рейсы будут осуществляться раз в неделю.
Россия также с 27 сентября возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение с Южной Кореей. Рейсы также будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.
Кроме того, Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, заявили в оперштабе. Такое решение было принято «в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», пишет «Интерфакс».
При этом пока нет конкретных дат возобновление полетов из России в популярные у россиян европейские города. Говорить об этом пока преждевременно, заявили накануне в МИД РФ.