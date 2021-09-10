Россия с 21 сентября снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Послабление начнет действовать с 21 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей оперштаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное из-за коронавируса, будет восстановлено в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Власти Египта ранее сообщили о готовности принимать в стране россиян. Каир договорился с египетскими отельерами об оплате расходов заболевших ковидом туристов. В легких случаях течения заболевания инфицированный гость останется в отеле.

Кроме того, с 15 ноября туристы из России смогут въехать на Кубу без ограничений, связанных с коронавирусом. Тем не менее туристам все же посоветовали сделать прививку от коронавируса для собственного спокойствия. Как известно, Куба к ноябрю будет признавать российские препараты. Также недавно Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для детей до 12 лет.